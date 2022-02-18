يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة، نهارا طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الغربية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وتوقع الخبراء سقوط أمطار متوسطـة بنسبة حدوث (40% تقريبا) على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث (30:40% تقريبا) على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطار خفيف بنسبة حدوث (30% تقريبا) على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناه وسيناء قد تمتد إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

كما يُتوقع نشـاط حركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 19 11

الإسكندرية 18 10

وادي النطرون 19 10

طنطا 18 10

شبين الكوم 19 10

دمنهور 18 10

بلطيم 19 11

مطروح 18 11

السلوم 17 11

سيوة 19 09

بورسعيد 19 12

دمياط 18 10

الزقازيق 20 10

المنصورة 20 10

الإسماعيلية 20 09

السويس 20 10

العريش 18 11

رفح 18 10

رأس سدر 20 11

نخل 17 08

نويبع 22 15

طابا 21 14

كاترين 16 03

الطور 20 10

شرم الشيخ 25 16

الغردقة 24 16

مرسى علم 22 12

الفيوم 20 09

بني سويف 19 08

المنيا 19 07

أسيوط 20 07

سوهاج 21 08

قنا 22 09

الأقصر 23 09

أسوان 25 10

إدفو 25 11

أبوسمبل 24 11

الوادي الجديد 22 07

الشلاتين 24 12

أبو رماد 24 12

حلايب 22 12

رأس حدربة 22 12