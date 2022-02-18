رئيسة مجلس النواب البحريني تتسلم رئاسة الاتحاد البرلماني العربي

تسلمت فوزية بنت عبدالله زينل، رئيسة مجلس النواب البحريني رئيسة اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، اليوم، رئاسة الاتحاد البرلماني العربي، خلفاً لصقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، أن مراسم انتقال الرئاسة جرت، ضمن الجلسة أعمال المؤتمر الثاني والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي، حيث تتولى رئيسة مجلس النواب البحريني الدورة القادمة للاتحاد البرلماني.

وأكدت رئيسة مجلس النواب، عقب تسلمها رئاسة الاتحاد، التوجه للبناء على ما تحقق، ومواصلة المسيرة البرلمانية العربية، والأخذ بها إلى أفق أوسع من العطاء والإنجاز، ارتكازا على روح العمل الموحد، والشراكة الفاعلة والتطلع المشترك ليكون الاتحاد معبرا عن التطلعات المتنامية لتعزيز الثقل البرلماني العربي على المستوى العالمي.

وأوضحت أن ما تواجهه المنطقة العربية من تطورات ومستجدات في المنطقة، يستلزم العمل كوحدة برلمانية واحدة، والتكاتف معا في مواجهة الأخطار والتحديات رغم الظروف الاستثنائية على مختلف الأصعدة، منوهة بأهمية تنسيق المواقف ومضاعفة التعاون والرؤى بين البرلمانات العربية تعزيزا لدور الدبلوماسية البرلمانية في المحافل الدولية، وتوحيد الجهود لإبراز المنجزات الحضارية العربية.

ووجهت وافر التقدير والشكر رئيس المجلس الوطني بدولة الإمارات المتحدة العربية، على جهوده الواضحة خلال فترة رئاسته للاتحاد البرلماني العربي، والتي أثبتت نجاحها رغم الظروف التي واجهت العمل العربي المشترك مع تفشي جائحة كورونا، والمساهمات الكبيرة المبذولة لتفعيل دور المجموعة العربية في المحافل البرلمانية الإقليمية و الدولية، والدفاع عن قضايا ومصالح الدول والشعوب العربية.

يشار إلى أن أعمال المؤتمر الثاني والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي انطلق، أمس الخميس، في القاهرة، تحت عنوان التضامن العربي، وتستمر فعالياته ثلاثة أيام.