قال الملحن مدين، إنه قدم أربعة أغاني مع المطرب عمرو دياب، كانت «دوام الحال» أولهم، مشيرًا إلى أهمية كواليس العمل مع المغني بالنسبة إليه.

وأضاف، في لقاء ببرنامج «لايت شو»، الذي يعرض عبر فضائية «الحياة»، مساء اليوم الخميس، أنه لم يكن يتوقع تنفيذ أغنية باسم «دوام الحال»، موضحًا أن المطرب وافق على تقديم الأغنية بعد ساعة من عرضها عليه.

وتابع: «مكنتش متخيل إنه ياخد مني حاجة لأني بعتله حاجات كتير قبلها ومخدش مني حاجة خالص»، مضيفًا أنه قدم مع عمرو دياب أغنية «عمرنا ما هنرجع زي زمان» كثاني عمل يجمعهما معًا.

ولفت إلى أن أغنية «عمرنا ما هنرجع زي زمان» كانت تحمل العديد من المشكلات، مرجعًا ذلك إلى أن وقت الأغنية كان في المرحلة الانتقالية للفنان عمرو دياب.

وأوضح أن «حبايب إيه» كانت الأغنية الثالثة التي قدمها مع الفنان عمرو دياب، مضيفًا أنه فوجئ بـ«دياب» يغنيها خلال إحياء حفل له دون أن يعرف أن الكلمات معه.

وعقب: «كنا بنحضر لسة ومنعرفش هو هياخدها فعلا ولا لا، وأنا وقتها كنت في لبنان ولقيت الناس بتكلمني بشكل هيستيري وبيباركولي ومكنتش فاهم إيه اللي حاصل»، على حد قوله.