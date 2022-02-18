كيف يتم احتساب الضريبة على صناع المحتوى الإلكتروني؟ المالية تجيب

قال رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، تعليقًا على فرض ضرائب على صناع المحتوى الإلكتروني، إن قانون ضرائب الدخل يخُضِع أي إيراد من نشاط تجاري أو مهني يتم تحقيقه، ذاكرًا أنه من الطبيعي أن يبادر أي شخص يمارس أي نشاط بالتسجيل لتقنين أوضاعه.

وأضاف، في لقاء مباشر عبر الإنترنت ببرنامج «بتوقيت مصر»، الذي تقدمه نسمة السعيد عبر فضائية «bbc arabic»، مساء الخميس، أن اختلاف القناة التي يتم التواصل من خلالها، سواء من محل أو نافذة إلكترونية أو موقع تواصل اجتماعي، لا تختلف مع العملاء، لكن ممارسة النشاط التجاري أو المهني تخضع للضريبة.

ولفت إلى ظهور النشاط الإلكتروني بشكل كبير للغاية خلال الفترة الأخيرة؛ لذا وجب على المصلحة التنويه وتنبيه الناس بوجوب التسجيل، قائلا إن مصلحة الضرائب تعتد لمن يبادر بالتسجيل باحتساب ضريبة نشاطه التجاري اعتبارًا من اليوم الذي يتم التسجيل فيه.

وأوضح أنه بالنسبة لمن يتجاهل المبادرة والتسجيل طواعية فيها، فإن مصلحة الضرائب تبدأ في وضع آليات لحصر عدد صناع المحتوى الإلكتروني غير المسجلين، بالتعاون مع الجهات الأخرى في الدولة ويبلغ عددها حوالي سبعة، لافتًا إلى توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات لحصر أعداد الممارسين لأي نشاط إلكتروني.

وذكر أن الأمر لا يتعلق بسرية بيانات العملاء وشبكات المحمول، لأن هناك قانون للاتصالات يحكم المصلحة، مضيفًا أن التحقق من عوائد صناع المحتوى يتم في الأساس عن طريق الإقرار الذي يقدمه الشخص سنويًا، على أن تقوم المصلحة بعملية الفحص إذا تبين وجود خطأ في الإيرادات المقر بها، وتطالبه بفرض الضريبة المستحقة مع تنفيذ الغرامات والعقوبات لأنه أخفى إيراده الحقيقي.

وأشار إلى إنشاء وحدة للتجارة الإلكترونية في مصلحة الضرائب تختص بكيفية تلقي الإيرادات من صناع المحتوى، بالإضافة إلى أنهم على علم ودراية بمعدل العائد الذي يحققه هذه الفئة، موضحًا أنه تم الاسترشاد في هذا المجال بمنظمات دولية ودول مثل استراليا والصين.