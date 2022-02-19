بعد تعرضها للتدمير خلال قصف إسرائيلى على قطاع غزة العام الماضى: مكتبة فلسطينية تفتح أبوابها من جديد بعد حصولها على تبرعات دولية

ــ محامية حقوق إنسان مقيمة فى لندن: الدعم الدولى الكبير للحملة شهادة لاستمرار الثقافة والتنوير وسط طبول الحرب

بعد تعرضها للتدمير خلال اشتباكات وقعت بين حركة حماس وإسرائيل شهر مايو من العام 2021، تمكنت مكتبة فلسطينية من إعادة فتح أبوابها بفضل التبرعات التى استطاعت التحصل عليها دوليًا؛ لا سيما بعد أن تلقت المساعدة من شركة ‏Books2Door البريطانية المتخصصة فى بيع الكتب للأطفال.

وقام صاحب المكتبة، سمير منصور، بطلب المساعدة الدولية عبر شبكة الإنترنت عقب اشتباكات غزة، واستجابت شركة Books2Door لاستغاثته، وتمكنت من جمع تبرعات بقيمة أكثر من 250 ألف دولار، وأيضًا التحصُّل على 150 ألف كتاب جديد لإعادة بناء مكتبته من الصفر.

وتبرعت شركة ‏Books2Door لوحدها بألف كتاب، بالإضافة إلى تقديم المساعدات المالية لإعادة بناء المكتبة، وكشف «منصور» عن موعد إعادة فتح المكتبة الأسبوع القادم، كما قال إن متجر بيع الكتب الجديد، الذى سيعمل أيضًا كمكتبة، يبعد مسافة 100 متر عن المتجر القديم ويبلغ حجمه ثلاثة أضعاف حجمه تقريبًا.

وقال لشبكة «بى بى سى» البريطانية: «يوم هُدِمت مكتبتى شعرت بالحزن والضياع، ولكننى سرعان ما وجدت إنسانية عظيمة فى الأشخاص الذين قرروا الوقوف بجانبى».

وأردف: «أتوجه بالشكر لكل من ساعدنى فى إعادة مكتبتى إلى الحياة بعد أن خسرت مائة ألف كتاب، أشعر بسعادة كبيرة لأننى سأتمكن من إعادة فتحها».

وقال رئيس موقع Books2Door، عبدالقادر صدحة: «إنه شعور رائع أن نتمكن من تقديم المساعدة»، وأردف: «عندما قيل لى إن المكتبة أُعيد بناؤها الآن وهى على وشك أن تفتح أبوابها شعرت بالسعادة الغامرة».

وتابع: «شعورى بالسعادة والفخر لا يُوصف بسبب أن الكتب القادمة من مستودعاتنا الخاصة فى ليستر وجدت بيتًا جديدًا الآن فى غزة، وأصبحت جاهزة لرسم الابتسامة على وجوه الأطفال فى فلسطين المحتلة».

وقالت محامية حقوق الإنسان المقيمة فى لندن، ماهفيش روكسانا، وهى واحدة من المنظمين الرئيسيين لحملة التبرعات عبر الإنترنت: «لقد بدأنا حملة التبرعات باسم أطفال غزة وجل ما تمنيناه هو توفير ملاذ ثقافى آمن لهم يحميهم من أصوات القصف ومدافع الاحتلال».

وأردفت: «تمكنا من جمع ما يقرب من 250 ألف دولار، كما ساهمت الحملة الإقليمية التى بدأناها فى المملكة المتحدة فى جمع أكثر من 150 ألف كتاب».

وتابعت: «إن الدعم الدولى الكبير الذى لاقته تلك الحملة هو بمثابة شهادة على المسعى العالمى فى استمرارية الثقافة والتنوير برغم أنف طبول الحرب».