 تركيا تعيد توطين سوريين في أنقرة في أعقاب هجمات صيف عام 2021 - بوابة الشروق
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تركيا تعيد توطين سوريين في أنقرة في أعقاب هجمات صيف عام 2021

علم تركيا
علم تركيا
إسطنبول (د ب أ)
نشر في: الجمعة 18 فبراير 2022 - 4:33 م | آخر تحديث: الجمعة 18 فبراير 2022 - 4:33 م

نقلت السلطات التركية أكثر من 4500 ساكن سوري من أحد الأحياء، في العاصمة أنقرة، إلى مناطق أخرى، في أعقاب هجوم لغوغاء على سوريين في أغسطس الماضي.

ووافق إجمالي 4514 سوري على مغادرة منطقة "التنداغ"، منذ الحادث، بينما تم إغلاق 177 متجرا، وتدمير 309 من المباني المهجورة، طبقا لما ذكرته وكالة "ديميورين" الخاصة للأنباء، نقلا عن بيانات من وزارة الداخلية.

وأضافت الوكالة أن عمليات الترحيل في منطقة "التنداغ" طواعية، وأن الحكومة قدمت بعض الحوافز، مشيرة إلى أن منطقة "التنداغ" جزء من مشروع تجريبي، تعتزم الحكومة توسيعه في 81 إقليما.

ونقلت الوكالة عن بيان صادر عن سلطات الهجرة قوله إن مدنا، تضم أكثر من عشرة آلاف أجنبي، ستمثل أولوية، للمساعدة في مراقبة "التوترات الاجتماعية".

ولم يتضح ما طبيعة المناطق التركية تحديدا، التي تم إعادة توطين هؤلاء الأشخاص فيها.

ولم يتسن الوصول إلى سلطات الهجرة التركية على الفور للتعليق.

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