هشام ماجد عن فيلم حامل اللقب: أبرزنا فكرة المشاركة بين الرجل والمرأة

أعرب الفنان هشام ماجد عن سعادته لمشاركته في فيلم «حامل اللقب»، مشيرًا إلى أنه ظل مدة طويلة تصل لأكثر من سنة حتى يتم التجهيز إلى هذا العمل حتى يخرج بصورة مبهرة إلى الجمهور.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع عبر فضائية «CBC»، مساء اليوم الخميس، أن الهدف الأساسي الذي عمل عليه فريق العمل حتى يتم إبرازه في الفيلم هو فكرة المشاركة بين الرجل والمرأة.

واستكمل، أنه تواصل مع اللاعب محمد فضل، حيث تجمعهما علاقة صداقة قوية وسأله على تفاصيل لعبة الكرة، وتفاصيل الملابس وغرفة اللبس، وكواليس المباريات، لافتًا إلى أنه قصة الفيلم ليست رجلًا تحول لسيدة لأن هذا بالفعل تم في فيلم «أولاد العم».

وأوضح، أنه على مدار الفيلم تم صناعة بطن بمراحل تكون الجنين، قائلًا: «لبست بطن، وتحولت للاعب كرة قدم، وتم مراجعة الفيلم عدة مرات، وإزالة أشياء كثيرة منه خلال مراجعته في فترة كورونا».

تدور أحداث فيلم «حامل اللقب» حول حياة يحيى لاعب كرة القدم وزوجته مسك التي تعمل طبيبة أمراض النساء، ويسعى الزوجين لسنين عديدة لإنجاب طفل، ولكنهما يفاجئا بعد حدوث الأمر بشيء غير طبيعي، ويتعرضا للكثير من المواقف الكوميدية.

فيلم «حامل اللقب» بطولة: هشام ماجد، دينا الشربيني، محمد سلام، أحمد فتحي، محمد كيلاني، محمد ثروت، دنيا ماهر، ليلى عز العرب وويزو، وظهور خاص للفنان عماد رشاد، وهو من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج هشام فتحي.