وزير الخارجية يتوجه إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن

توجه سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الجمعة، إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن الذي تنعقد أعماله اليوم وتستمر حتى 20 فبراير الجاري، بمشاركة العديد من كبار المسئولين والوزراء، ورؤساء المنظمات الدولية، وقادة الفكر؛ لمناقشة الوضع الدولي الراهن وأبرز التحديات والأزمات على الساحة الدولية.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه من المقرر أن يشارك الوزير شكري، كمتحدث رئيسي في جلسة حول تعزيز دبلوماسية المناخ الدولية بوصفه الرئيس المُعين للدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP27".

كما سيعقد وزير الخارجية على هامش المؤتمر، عددًا من اللقاءات مع بعض كبار المسئولين ووزراء الخارجية؛ وذلك لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.