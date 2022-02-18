الجيش الإسرائيلي يعترض طائرة مسيرة دخلت أجواء البلاد من لبنان

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اعترض جيش الدفاع الإسرائيلي، اليوم الجمعة، طائرة مسيّرة دخلت أجواء البلاد من لبنان، طبقا لما ذكرته إذاعة "صوت إسرائيل" اليوم.

وأعلنت إسرائيل، أمس الخميس عن اسقاط طائرتين مسيرتين من غزة ولبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي أنه اسقط طائرة مسيرة أطلقتها حركة حماس في غزة في مهمة استطلاعية،حسبما ذكرت صحيفة"يديعوت احرونوت" الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني.

وأضاف أنه الجيش اسقط طائرة مسيرة أطلقها حزب الله المدعوم من إيران باتجاه شمال إسرائيل.

ويعتقد أن الطائرة المسيرة تنتمي إلى وحدة القوات الخاصة التابعة لحزب الله ،والتي من المتوقع أن تشارك في عمليات التسلل إلى الأراضي الإسرائيلية في حال اندلاع القتال.

يشار إلى أن حزب الله يطلق طائرات مسيرة عبر الحدود إلى إسرائيل ،التي بدورها تقوم باطلاق طائراتها المسيرة إلى لبنان وبصفة خاصة الضاحية الجنوبية معقل حزب الله.

وكشف الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني حسن نصرالله أمس الأول الأربعاء عن نجاح تحويل الصواريخ التي يملكها الحزب إلى صواريخ دقيقة، وعن تصنيعه للمسيرات.