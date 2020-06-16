أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، استعداد بلاده بحث القضايا الأمنية ليس لأوكرانيا وحدها، وإنما أمن كافة دول المنطقة.

وقال لافروف، تعليقا على فكرة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بشأن وثيقة ضمانات أمنية لأوكرانيا، اليوم الجمعة: " إذا كان الحديث عن أمن أوكرانيا وكيفية ضمانه، فأود أن أعود بكم إلى المؤتمر الصحفي للرئيس الروسي مع الرئيس ماكرون عقب محادثاتهم في الكرملين مؤخرا، والتي شرح خلالها الرئيس بوتين بتفصيل كبير وبشكل مقنع لماذا من غير المقبول بالنسبة لروسيا ضمان أمن أوكرانيا من خلال انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي لأن ذلك سيكون بمثابة هجوم مباشر على أمن روسيا".

وأضاف وزير الخارجية الروسي:" أننا مقتنعون بأنه من الممكن البحث عن طرق أخرى لضمان الأمن ليس لأوكرانيا فحسب، بل أيضًا لجميع دول منطقتنا، بما في ذلك روسيا".