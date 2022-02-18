 جونز هوبكنز: إصابات العالم بفيروس كورونا تتجاوز الـ419 مليونا - بوابة الشروق
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جونز هوبكنز: إصابات العالم بفيروس كورونا تتجاوز الـ419 مليونا

أ ش أ
نشر في: الجمعة 18 فبراير 2022 - 8:37 ص | آخر تحديث: الجمعة 18 فبراير 2022 - 8:37 ص

أفادت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، بأن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 419 مليونا و659 ألفا و783 إصابة.
وذكرت الجامعة - في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة - أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و862 ألفا و451 وفاة.
وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 78.2 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 42.7 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 27.9 مليون.
ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ931 ألفا و741 وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ642 ألفا و156 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 510 آلاف و865 وفاة.

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