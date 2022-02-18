 حصر طلاب المدارس لتطعيمهم ضد كورونا مع بدء الفصل الدراسي الثاني في المنوفية - بوابة الشروق
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حصر طلاب المدارس لتطعيمهم ضد كورونا مع بدء الفصل الدراسي الثاني في المنوفية

مروة حماد
نشر في: الجمعة 18 فبراير 2022 - 9:26 م | آخر تحديث: الجمعة 18 فبراير 2022 - 9:26 م

أعلن الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة في محافظة المنوفية، علي استمرار حملة لا انتظار لا زحام لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا من خلال فرق متنقلة وآخري ثابته في كافة مراكز المحافظة للوصول إلي اكبر عدد من متلقي لقاح كورونا.

وأكد أنه تم عقد اجتماع مع مسئولي التربية والتعليم ومديري الإدارات التعليمية وذلك لحصر عدد الطلاب الذي يبدأ أعمارهم من سن ١٢ عاما وذلك لتطعيمهم بلقاح كورونا مع بدأ الفصل الدراسي الثاني.

وتابع أنه الطلاب من سن ١٢ حتي ١٨ عام من أهم الفئات المستهدفة للتطعيم حيث يتم إخطار ولي الأمر بالموافقة الخاصة بتلقي لقاح كورونا، مع نشر الوعي الطلابي بأهمية تلقي لقاح كورونا وتصحيح المفاهيم الخاطئة والمعلومة حول أهمية اللقاح.

وناشد وكيل وزارة الصحة اولياء الامور بالتعاون مع فرق التطعيم وتطعيم أبناءهم حرصا علي سلامتهم في ظل الظروف الحالية.

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