الصحة العالمية تسجل أول حالة انتشار لشلل الأطفال البري في أفريقيا منذ سنوات

سجلت ملاوي، أول تفش لشلل الأطفال في قارة أفريقيا، منذ عدة سنوات.



وتم اكتشاف شلل الأطفال البري، من النوع الأول، لدى طفل، في مدينة "ليلونجوي"، طبقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة.



وأظهرت الاختبارات المعملية أنه تم جلب هذا المرض من باكستان.



وقالت ماتشيديسو مويتي، المدير الإقليمى للمنظمة لإفريقيا، "طالما أن شلل الأطفال موجود في أي مكان في العالم، مازالت جميع الدول عرضة لوصول الفيروس إليها ".



وأضافت أن المنظمة ستدعم السلطات الصحية المحلية، في الدولة الواقعة جنوب شرق آسيا، لضمان أن الحالة مازالت معزولة ولم تنتشر.



وشلل الأطفال مرض معد، ويمكن أن يسبب الشلل والوفاة.



وتغلبت جميع البلدان في العالم، باستثناء أفغانستان وباكستان على شلل الأطفال البري. وفي أفريقيا، كانت أخر حالة قد تم تسجيلها في نيجيريا في عام 2016 .



لكن وزيرة الصحة في ملاوي خومبيز كانودو تشيبوندا في حديثها لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، لم ترغب في تحديد بلد منشأ الفيروس. وأكدت أن لجنة الطوارئ تعمل حاليا بشكل وثيق مع منظمة الصحة العالمية لتحليل الوضع.



وقالت إن ملاوي ستعمل عن كثب مع الدول المجاورة لها لأن الأمراض لا تعرف حدودا.



أعلنت ملاوي عن تسجيل حالة شلل الأطفال الأخيرة في عام 1992 واعتبرت خالية تماما من شلل الأطفال منذ عام 2005.



وحصلت أفريقيا على الوضع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية باعتبارها قارة خالية من شلل الأطفال في أغسطس 2020 بعد أربع سنوات على الأقل من عدم تسجيل أى حالة إصابة في القارة.