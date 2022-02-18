أعلنت الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج، برئاسة أحمد الشطوري رئيس الحي، عن فصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق غدا السبت من الساعة 6 صباحا وحتى الواحدة ظهرا؛ لإجراء أعمال تركيب نظام الإطفاء الذاتي للوحة توزيع سوهاج رقم ٢.

جاء ذلك بناء على ما ورد من هندسة كهرباء مدينة سوهاج، وشملت المناطق التى سيتم فصل التيار الكهربائى بها شوارع الجرجاوية الشرقي والغربي، الكورنيش الغربي، نادي الغزل، ومناطق الجوازات، القيسارية، الحويتي، المدينة الطبية، نجع مصلح، الغياتية، مستشفى سوهاج العام، العارف، قسم شرطة أول، طريق ترعة نجع حمادي الغربي والشرقي.