الأمن يكشف ملابسات تعدي سائق توكتوك على قائد قطار «الأقصر- القاهرة»

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع الإنترنت متضمناً قيام سائق قطار (الأقصر/ القاهرة) بالتوقف بأحد المزلقانات بدائرة مركز شرطة دشنا بمحافظة قنا لفحص بلف الهواء الخاص بالجرار.



وبحسب بيان الأجهزة الأمنية، فوجئ سائق القطار، بسائق مركبة "توك توك" يتعدى عليه بالسب والشتم، وتدخل الأهالى بالاعتذار له، واستكمل سيره دون حدوث ثمة تجاوزات بحركة سير القطارات.



وحددت الأجهزة الأمنية، هوية سائق مركبة "التوك توك" وتبين أنه مقيم بدائرة مركز شرطة دشنا بقنا، وأمكن ضبطه، وبمواجهته أيد ما جاء بمضمون الواقعة مدعياً بأنه لم يوجه السباب لسائق القطار ولكنه كان لأحد أصدقائه على سبيل المزاح.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.