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بيلاروسيا: سياسة واشنطن وبروكسل ولندن ضدنا تستند على فرض العقوبات

أ ش أ
نشر في: الجمعة 18 فبراير 2022 - 11:41 م | آخر تحديث: الجمعة 18 فبراير 2022 - 11:41 م

أكد وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي، اليوم الجمعة، أن العقوبات المفروضة على قطاعات الاقتصاد الرئيسية أصبحت جزءًا لا يتجزأ من السياسة الخارجية التي تنتهجها كلًا من واشنطن وبروكسل ولندن ضد بلاده.

ونقلت وكالة أنباء "بيلتا-نيوز" البيلاوسية، عن ماكي قوله إن "العقوبات التي تستهدف قطاعات رئيسية من الاقتصاد البيلاروسي أصبحت العنصر الأساسي في السياسة الخارجية لواشنطن وبروكسل ولندن تجاه مينسك".

وذكر ماكي، أنه في ظل الضغوط الخارجية المستمرة غير المسبوقة ضد بيلاروسيا، قامت وزارة الخارجية بالتعاون الوثيق مع الهئيات الأخرى للدولة، ببناء عمل منهجي لمواجهة العقوبات وتقليل عواقبها السلبية على الاقتصاد والمواطنين.

وأشار إلى أن السلك الدبلوماسي البيلاروسي أصبح مجبرًا على العمل في تلك الظروف القاسية، التي تشكل تهديدات مباشرة لسيادة بيلاروسيا واستقرارها الاقتصادي، بحسب قوله.

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