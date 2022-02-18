رفع البنك المركزي الأرجنتيني معدل الفائدة القياسي بواقع 250 نقطة أساس، إلى 5ر42 % ، في تشديد للسياسة المالية كي تتوافق مع الأهداف التي تم وضعها خلال محادثات الحكومة مع صندوق النقد الدولي، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

ووفقا لبيان البنك المركزي، هذه الزيادة هي الثانية لمعدل الفائدة خلال العام الجاري.

وكان موظفو صندوق النقد الدولي دعوا إلى أن تتجاوز أسعار الفائدة في الأرجنتين معدل التضخم السنوي البالغ 51 % في إطار برنامج معلق لإعادة جدولة الدين الحكومي الضخم للصندوق، والذي يبلغ 40 مليار دولار.

وأشار مسؤول طلب عدم الكشف عن هويته إلى أن زيادة سعر الفائدة اليوم يرفع بدوره المعدل السنوي الفعلي من 3ر48 % إلى 9ر51 %، رغم أن تكاليف الاقتراض لا تزال أقل من معدل التضخم.