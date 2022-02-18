 برلمان نيو مكسيكيو الأمريكية ينهي جلسته دون التصويت على قانون دفن النفايات النووية - بوابة الشروق
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برلمان نيو مكسيكيو الأمريكية ينهي جلسته دون التصويت على قانون دفن النفايات النووية

د ب أ
نشر في: الجمعة 18 فبراير 2022 - 7:35 ص | آخر تحديث: الجمعة 18 فبراير 2022 - 7:35 ص

ذهب مشروع قانون يهدف إلى منع دفن النفايات النووية عالية الإشعاع في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية أدراج الرياح عندما اختتم برلمان الولاية جلسته اليوم الخميس دون إجراء تصويت عليه.

وكان الإجراء (إتش. بي. 127) الذي لم يكلل بالنجاح يهدف إلى تعطيل خطط شركة "هولتيك إنترناشونال" لتخزين مواد مشعة من محطات الطاقة النووية الأمريكية التجارية، من خلال حظر إصدار تصاريح من الولاية.

وأقامت حاكمة الولاية ميشيل لوجان، من الحزب الديمقراطي، وقادة آخرون بالولاية معارضون لإقامة منشأة النفايات المقترحة قضية اتحادية ضد صلاحية اللجنة التنظيمية النووية في إصدار التصاريح.

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