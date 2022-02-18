يونهاب: رئيس أركان القوات البحرية الكورية يزور عمان وإندونيسيا الأسبوع المقبل

قالت القوات البحرية الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، إن رئيس أركان القوات البحرية الأدميرال كيم جونغ-سو، سيقوم بزيارة رسمية إلى سلطنة عمان وإندونيسيا في الفترة بين يومي 20 و25 فبراير.

وحسبما نشرته وكالة الأنباء الكورية «يونهاب»، مساء اليوم الجمعة، سيزور الأدميرال كيم إندونيسيا من الأحد إلى الثلاثاء، بدعوة من الجانب الإندونيسي، لإجراء محادثات مع نظيره الإندونيسي يودو مارجونو حول التبادلات العسكرية.

وخلال الزيارة إلى سلطنة عمان يومي الأربعاء والخميس، يخطط رئيس أركان القوات البحرية الكورية للقاء أفراد وحدة «تشونغ هيه» العسكرية التابعة للبحرية الكورية الجنوبية العاملة في المياه قبالة إفريقيا لمكافحة القرصنة، ويخطط أيضًا للتعبير عن امتنانه للحكومة العمانية على دعمها في علاج أفراد الوحدة المصابين بكورونا.

وقد استأنفت وحدة «تشونغ هيه» البالغ قوامها 304 أفراد عملياتها يوم الخميس بعد تعليق استمر ثلاثة أسابيع بسبب حدوث العدوى الجماعية بين أفراد الوحدة.

ومن المقرر أن يعود الأدميرال كيم إلى الوطن يوم الجمعة من الأسبوع المقبل.