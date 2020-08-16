قصواء الخلالي: بعض النقاد والشعراء قدموا «زُهير بن أبي سُلمى» على امرؤ القيس

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إنّ والد كعب بن زهير كان شاعرا عظيما وحكيما وهو زُهير بن أبي سُلمى، ويُقال إنه كان من أحكم شعراء العرب حتى أنّ بعض النقاد والشعراء والحكماء قدموه على امرؤ القيس.

وأضافت، خلال تقديم برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع عبر فضائية «CBC»، مساء اليوم الجمعة، أن كعب بن زهير ورث عن والده البلاغة والشاعرية والكثير من مواطن الجمال الرائعة التي تغنى بها وقال بها في أشعاره ونظم بها الشعر.

وتابعت، أن ابن زهير قال لاميته الشهيرة في رسول الله صلى الله عليه وسلم «بانت سعاد فقلبي اليوم متبول» والتي خلع بها رسول الله بُردته، مستكملة: «قال ابن زهير، لا تُفشي سرك إلا عند ذي ثقة .. كيف لا تفشي الأسرار إلا عند أصحاب الثقة، فإذا لم تجد من تثق به حتى تفشي إليه السر فاحتفظ لنفسك بهذه الأفكار».

وأشارت، إلى أن حفظ الأسرار في الصدور أمر جلل وعظيم لكن عليك أن تفعل هذا حتى لا يشيع سرك بين الناس، ففي شيوع الأسرار الكثير من المفاسد والضرر، فإذا كان حتما أن تتحدث كما قال الشعراء والحكماء فإن عليك أن تنتقي شخصا واحدا ليس أكثر ليكون هو مكمن سرك أو من تأتمنه على أسرارك، أما انتشار الأسرار بين أكثر من شخص فإن ذلك يؤدي إلى ذيوعه.