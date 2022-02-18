رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية يتابع استعدادات الجامعة لاستقبال الفصل الدراسي الثاني

أكد الدكتور محمد شكر ندا رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، على أهمية الاستعداد لاستقبال الفصل الدراسي الثاني من خلال إعداد الجداول الدراسية لجميع الفرق بجميع البرامج، وتوافر نخبة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من خلفيات وخبرات متنوعة صناعية وتكنولوجية وطبية وهندسية.

يأتي ذلك تنفيذًا لاستراتيجية الدولة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وفي إطار توجيهات المجلس الأعلى للجامعات بشأن التعامل مع جائحة كورونا والوقاية من أخطار الإصابة والعدوى، وحرصًا على سلامة منتسبي الجامعة، أكد رئيس الجامعة على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتعقيم المستمر للجامعة من خلال التطهير الدوري للمبنى الإداري والمعامل الدراسية وقاعات التدريس والمكتبات، ضمن خطة الجامعة كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا، بالإضافة إلى توفير المستلزمات الطبية وأجهزة المسح الحراري والتي تحدد درجة حرارة المترددين على الجامعة.

كما تابع الدكتور ندا استكمال تجهيز المعامل الدراسية بالأجهزة والمعدات التكنولوجية الحديثة، مطالبًا بسرعة الانتهاء من تركيب الأجهزة لتصبح جاهزة للاستخدام فى الأغراض التعليمية لخدمة الطلاب في المجال العملي.