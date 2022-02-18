 اليوم.. أوقاف الأقصر تفتتح مسجدين جديدين بكيمان المطاعنة وزرنيخ في إسنا - بوابة الشروق
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اليوم.. أوقاف الأقصر تفتتح مسجدين جديدين بكيمان المطاعنة وزرنيخ في إسنا

محمد راشد
نشر في: الجمعة 18 فبراير 2022 - 5:00 ص | آخر تحديث: الجمعة 18 فبراير 2022 - 5:00 ص

تفتتح مديرية أوقاف الأقصر، اليوم الجمعة، مسجد نجع غريب بقرية كيمان المطاعنة بمدينة إسنا، وذلك في إطار الدور الديني، الوطني، والاجتماعى لوزارة الأوقاف.

وتم فرش مسجد أبو غريب بالسجاد الجديد بمساحة 380 متر مربع قيادات المديرية، إدارة أوقاف أصفون المطاعنة التابع لها المسجد، إدارة أوقاف إسنا، ومجلس مدينة إسنا.

كما سيتم افتتاح مسجد أبو يعقوب بقرية زرنيخ التابعة للوحدة المحلية لقرية الحلة شرق، وإدارة أوقاف إسنا، جنوب الأقصر، وذلك بحضور الشيخ علي عبد الصالحين، مدير عام أوقاف إسنا، والشيخ حسن الأمير، مدير إدارة أوقاف إسن، وأهالي قرية زرنيخ والقرى المجاورة.

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