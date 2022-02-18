الرئيس التونسي يؤكد حرصه تطوير علاقات بلاده مع إسبانيا

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، حرصه على تطوير علاقات بلاده مع إسبانيا وتنويعها وإعطاء دفع جديد للتعاون الاقتصادي والتجاري والمالي للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستويات أفضل.

وذكرت الرئاسة التونسية في بيان اليوم الجمعة، أن ذلك جاء خلال المحادثات التي أجراها الرئيس التونسي مع رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشاز، على هامش مشاركتهما في الدورة السادسة لقمة الاتحاد الأوروبي - الاتحاد الأفريقي، المنعقدة ببروكسل.

وشدد سعيد على الروابط التاريخية التي تجمع بلاده بإسبانيا، مبديا حرصه على تدعيمها وتنويعها وإعطاء دفع جديد للتعاون الاقتصادي والتجاري والمالي للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أفضل.

وأوضح سعيد أن ما تم اتخاذه من تدابير استثنائية في تونس كان يهدف إلى إنقاذ الدولة وبناء مستقبل أفضل للشعب التونسي مع التمسك باستقلالية القضاء وبقيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، مستعرضا مختلف المحطات المقبلة عليها تونس خلال العام الحالي.

ومن جانبه، قال رئيس الحكومة الإسبانية إن بلاده حريصة على تطوير علاقاتها مع دول الضفة الجنوبية للمتوسط، موضحا أن بلاده تعمل على تنفيذ برامج شراكة جديدة مع دول جنوب المتوسط، داعيا أن تبادر تونس بتقديم مقترحاتها وتصوراتها للاستفادة من هذه المشاريع.

وأعرب سانشاز عن انفتاح حكومته على كل ما من شأنه تطوير العلاقات الثنائية الاقتصادية والتجارية ومزيد تشجيع المؤسسات الإسبانية على الاستثمار في تونس، مشددا على أهمية تعزيز قنوات التواصل والحوار بين المسؤولين في البلدين وتكثيفها للوقوف على حقيقة الأوضاع في تونس وتفادي كل الإشاعات والأخبار المغلوطة.