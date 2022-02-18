ألمانيا تدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى «الناتو» في ليتوانيا

قالت القوات المسلحة الألمانية اليوم الخميس، إن وحدة الناتو المتمركزة في ليتوانيا تلقت تعزيزات عسكرية إضافية "كبيرة" من ألمانيا.

وأعلنت وزارة الدفاع الليتوانية يوم الاثنين أن تعزيزات ألمانية ستصل إلى البلاد ردا على "النشاط العسكري العدواني المتزايد لروسيا على الحدود الأوكرانية وتدهور الوضع الأمني ​​في دول البلطيق". ووصلت أول وحدة تعزيز صغيرة إلى البلاد يوم الاثنين.

واليوم، كتبت بوندسفير (القوات المسلحة الألمانية) على "تويتر": "وصلت أول مجموعة كبيرة من التعزيزات العسكرية للجيش الألماني إلى مجموعة القتال الليتوانية التابعة لحلف الناتو اليوم".

وأضافت أن التعزيزات استقبلها قائد مجموعة القتال في ليتوانيا التابعة لحلف شمال الأطلسي، المقدم دانيال أندرا، في روكلا.