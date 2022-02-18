النيابة تطلب التحريات في حادث قطار أبو قير

طلبت نيابة الرمل في الإسكندرية، اليوم الجمعة، تحريات المباحث حول حادث تصادم قطار أبو قير، بسيارة ومركبة "توكتوك"، وأدى إلى إصابة شخص يدعى "سليمان.م.س"، 17 عامًا، بكسر في الركبتين، وارتجاج، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وذلك لدى عبورهم مزلقان منطقة باكوس.



وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وسرعة مدها بالتقرير الطبي الخاص بالمصاب، وسماع أقوال سائقي القطار والسيارة والتوكتوك، وكذا شهود العيان حول الحادث.



وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الرمل، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، حول بلاغًا من الأهالي، بوقوع حادث تصادم بين قطار أبو قير، وسيارة على مزلقان شارع سينما ليلى، في منطقة باكوس.



وبانتقال الكول الأمني، رفقة سيارات الإسعاف، والحماية المدنية، إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة الأولية اصطدام السيارة بالقطار، وتحطم الأجزاء الخلفية منها بالكامل.



وجرى رفع أثار الحادث، وتسيير حركة القطارات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.