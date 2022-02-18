هاميلتون جاهز للقتال على الألقاب في الموسم الجديد لفورمولا-1

قال لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس، المنافس ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، إنه جاهز للقتال على الألقاب في الموسم المقبل بعدما استطاع عبور خسارته المثيرة للجدل للقب بطولة العالم في فئة السائقين في السباق الأخير من العام الماضي.

وقال هاميلتون -37 عاما- مع تقديم سيارة مرسيدس "دابليو 13" اليوم الجمعة :"لم أقل أبدا أنني سأتوقف"، مضيفا إنه شرف له العمل مع الفريق.

وأكد :" بكل وضوح كان وقتا صعبا علي، أردت أخذ خطوة للخلف والتركيز على التواجد مع عائلتي في كل مكان حولي".

وأكد :"وفي النهاية وصلت إلى نقطة حيث قررت أنني سأهجم مرة أخرى في موسم آخر وأن أعمل مع توتو وجورج".

وكان هاميلتون بصدد الحصول على لقب بطولة العالم في فئة السائقين للمرة الثامنة العام الماضي حتى تجاوزه ماكس فيرستابن، سائق ريد بول، في اللفة الأخيرة من سباق الجائزة الكبرى بأبو ظبي، بعدما قام مايكل ماسي مدير السباق بتغيير الإجراءات المتبعة أثناء دخول سيارة الأمان.

ولن يعمل ماسي كمدير سباق في موسم 2022، الذي يبدأ بسباق الجائزة الكبرى البحريني يوم 20 آذار/مارس، بعد مراجعة من الاتحاد الدولي للسيارات.

وسيسعى مرسيدس للفوز بلقب بطولة العالم للمرة التاسعة على التوالي في فئة المصنعين بعدما توج بالألقاب الثمانية في الفترة الأولى من وحدات الطاقة المهجنة التي بدأت في 2014.

ولكن، الموسم الجديد سيشهد قواعد جديدة تهدف لجعل التجاوز أسهل وتحت قيود مالية من شأنها أن تجعل الفرق التي تتواجد في منتصف الترتيب أكثر تنافسية.

وقال توتو فولف رئيس فريق مرسيدس :" الآمال أننا سننافس مع القواعد الجديدة، هذا ليس شيئا مسلما به. نحن نأمل أن نكون في مطاردة للفوز بلقب جديد".

وقال فولف لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" في وقت سابق إنه لم يكن لديه شكوك بأن هاميلتون سيعود مع زميله الجديد بالفريق جورج راسل، الذي حل بديلا لفالتيري بوتاس.

وقال :" مثلنا كلنا، كانت هناك صدمة في البداية. لم نشاهد أي شيء مثل هذا، لذلك اضطر للابتعاد، وتحرير عقله والتفكير في شيء آخر، وبدء العمل على تلك الأحداث وإيجاد حل".

وانتقل راسل -24 عاما- من فريق ويليامز بعد أن كان جزء من برنامج السائقين التابع لمرسيدس، وقال إن هاميلتون كان بطلا خارقا بالنسبة له، بينما كان يتدرج. وقال :" التسابق بجانبه شرف لي".

وكشف مرسيدس عن سيارته الجديدة في سيلفرستون، حيث عاد الفريق للونه الفضي التقليدي بعد أن التزم باللون الأسود في آخر موسمين للترويج على القتال ضد العنصرية.

وتقام أول تجربة للسائقين والسيارات في برشلونة بداية من الأربعاء وحتى الجمعة من الأسبوع المقبل، قبل أن يقوموا باختبار آخر في البحرين في الفترة من 10 إلى 12 آذار/مارس.