 العراق وسوريا يبحثان التعاون في فتح المنافذ الحدودية - بوابة الشروق
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العراق وسوريا يبحثان التعاون في فتح المنافذ الحدودية

أ ش أ
نشر في: الجمعة 18 فبراير 2022 - 8:30 م | آخر تحديث: الجمعة 18 فبراير 2022 - 8:30 م

بحث رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، مع نائب رئيس مجلس الشعب السوري محمد أكرم العجلاني، على هامش المؤتمر الثاني والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي، التعاون بفتح المنافذ الحدودية بين البلدين.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب أوردته وكالة الأنباء العراقية، أن "الجانبين ناقشا الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين، والتعاون البرلماني من خلال تفعيل الدبلوماسية البرلمانية من أجل المواضيع ذات الاهتمام المشترك، والتي تصبُّ في مصلحة الشعبين الشقيقين والتأكيد على حرصَ العراق بدعم أمن واستقرار سوريا".

وأضاف البيان أن "الجانبين بحثا التعاون بفتح المنافذ الحدودية بين البلدين، والبدء بخطوات عملية وإزالة العقبات من كلا الجانبين؛ لإعادة الحياة إلى المنافذ الحدودية".

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