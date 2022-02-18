قال رئيس جمهورية كوت ديفوار، الحسن واتارا، إنه سيتم الاجتماع في شهر مارس المقبل للنظر في وضع مالي، معربًا عن رغبته وبلاده في رفع العقوبات عن مالي بأسرع ما يمكن.

وطالب واتارا، في لقاء لفضائية «فرانس 24»، مساء اليوم الجمعة، الأشقاء الماليين بذل الجهود والعودة للصفوف كما تنص القواعد، قائلا: «ساعدناهم وهم ويعرفون».

وأضاف أنه كان على اتصال دائم برئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي العقيد أسيمي جويتا، والذي أرسل إليه مبعوثين قبل كل قمة، معقبًا: «فعلنا ما استطعنا لكن لا نستطيع فعل أكثر».

وأكد رئيس جمهورية كوت ديفوار، الحسن واتارا، أنه يتواصل مع جميع المسؤولين في مالي، وليس مع العقيد أسيمي جويتا فقط