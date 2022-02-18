الكاف يذكر الجماهير بمشوار صلاح طوال منافسة أمم أفريقيا

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استعرض الحساب الرسمي لمنتخبات القارة الأفريقية التابع للكاف، مسيرة محمد صلاح نجم الفراعنة وليفربول، في بطولة كأس الأمم الأخيرة التي أقيمت في الكاميرون.

وقاد محمد صلاح الفراعنة للوصول للمباراة النهائية ضد السنغال، ولكن لسوء الحظ لم يتوج مع المنتخب باللقب في نهاية المطاف.

وكتب الحساب الرسمي لمنتخبات القارة، عبر "فيس بوك" :" الملك المصري، حمل محمد صلاح الفراعنة على طول الطريق إلى نهائي، بأداء ملهم تلو الآخر".

وسجل صلاح هدفين في البطولة وساهم في صناعة هدف، كما أنه تواجد في التشكيل المثالي للبطولة.

جدير بالذكر أن الفراعنة في انتظارهم مباراتين حاسمتين في المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022 أمام السنغال، في شهر مارس المقبل.