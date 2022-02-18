مقرر التعليم الطبي بالأطباء يحذر من استخدام المسكنات دون استشارة الطبيب: تسبب الفشل الكلوي المزمن

حذر الأستاذ الدكتور أسامة محمود مقرر لجنة التعليم الطبي المستمر بنقابة الأطباء، من خطورة تناول المسكنات دون استشارة الطبيب، وتأثيرها السلبي على صحة الإنسان خاصة النساء، لأنهم الفئة الأكثر استخداما للمسكنات.

وقال محمود لـ«الشروق»، إن المسكنات التي تحتوي على الباراسيتامول هي مسكنات آمنة بشكل عام، لكن مع استخدامها بالجرعات الملائمة التي يحددها الطبيب، موضحا أن المسكنات الأخرى المضادة للالتهاب هي الأكثر خطورة، ولابد من استخدامها عن طريق الطبيب ولمدد محددة وبجرعات محددة، وبدواعي استعمال محددة، مشددا على أن المسكنات تؤثر على الكلي ووظائف الكلي، وقد تسبب ارتفاع ضغط الدم، وتؤثر على شرايين القلب والمخ، وتؤدي إلى قرحة المعدة والإثنى عشر، ولابد من استخدامها بحذر شديد.

وأكد أن الطبيب يجب متابعة المريض الذى يتناول المسكنات ويجري وظائف كلى له على فترات، ويتابع حالة ضغط المريض، موجها النصيحة لمريض الكلى بعدم تناول المسكنات إلا البارسيتامول عند اللزوم وبجرعات مناسبة يحددها الطبيب، لأن المسكنات تعد من أسباب حدوث الفشل الكلوي الحاد والمزمن.

ولفت إلى أن هناك حالات كثيرة أصيبت بالفشل الكلوي بسبب تناولها للمسكنات، ونسبة كبيرة منها حاد ومزمن بسبب الاستخدام الخاطئ لها.

ونصح الدكتور أسامه محمود، جميع المواطنين بعدم الإسراف فى تناول المسكنات واللجوء للطبيب لتحديد سبب الألم قائلا: "الألم الذي نستعمل له المسكن يجب معرفة أسبابه وعلاجه، أفضل من تناول المسكنات فقط".