قال الرئيس الروسي إن بلاده مستعدة لخوض محادثات مع الولايات المتحدة بشأن المسائل الأمنية لكنها تحتاج إلى نهج شامل، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وذكر أن الولايات المتحدة ما زالت تتجاهل المخاوف الروسية الرئيسية.

وأوضح أن التدريبات العسكرية في بيلاروس دفاعية ولا تهدد أي أحد.

وأضاف أن أوكرانيا ما زالت غير ملتزمة باتفاقات مينسك، وأنها تحتاج إلى مناقشة إنهاء الصراع مع الانفصالين.

وقال إنه يتابع التصعيد في دونباس، وإنه لم يلتفت إلى التقارير التي تتحدث عن غزو، "نحن نفعل ما نعتقد أنه يتعين علينا نفعله، وسنفعل ذلك في المستقبل".