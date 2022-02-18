تامر أمين عن موقعة الأهلي والهلال: نلعب بجمهور أو غيره ولا يفرق معانا

قال الإعلامي تامر أمين، إن أزمة لا داعٍ لها أثيرت بشأن مباراة الأهلي والهلال السوداني في أولى مباريات المارد الأحمر ببطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقررة اليوم الجمعة.

وأضاف خلال برنامجه "آخر النهار" عبر شاشة "النهار"، مساء الخميس، إن المباراة ليست مصيرية ولا حاسمة وتجمع بين شقيقين هما شعبي وادي النيل، موضحًا أن المباراة كان يفترض أن تقام في أجواء احتفالية كرنفالية.

وأوضح أن هناك حالة احتقان وغضب ومشكلات قبل المباراة بشأن الحضور الجماهيري، علمًا بأن الاتحاد الإفريقي أعلن إقامة المباراة بدون جماهير.

ولفت إلى أنّ المباراة تُقام بتنظيم من الجانب السوداني، معقبًا: "إحنا كمصر وكنادي أهلي ملناش علاقة.. هنلعب المباراة في أجواء مميزة وإننا هنكون في أعين السودانيين.. نلعب بجمهور أو غيره ولا يفرق معانا".

وأكد أن الأهلي اعتاد على خوض مباريات في ظل هذه الأجواء، مؤكّدًا أن حدوث أزمة اقتحام الجمهور للملعب (كما حدث في الموسم الماضي خلال مباراة الفريقين بدوري أبطال إفريقيا) أمر يحدث في كل الملاعب.