الاتحاد الأوروبي يشتكي الصين لدى منظمة التجارة العالمية بشأن براءات الاختراع

قالت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة إن الاتحاد الأوروبي تقدم بشكوى قانونية ضد الصين لدى منظمة التجارة العالمية لقيامها بتقييد شركات التكتل الأوروبى من التوجه لمحاكم أجنبية لحماية براءات اختراعاتها.

والمتضررون بشكل خاص هم شركات الاتصالات مثل إريكسون السويدية ونوكيا الفنلندية، اللتين تمتلكان حقوقا لتكنولوجيات رئيسية للهاتف المحمول مثل تكنولوجيات شبكات الجيل الخامس.

وقالت المفوضية الأوروبية إن الصين تقيد الشركات الأوروبية "من حماية هذه الحقوق عندما يتم استخدام براءاتهم بشكل غير قانوني أو بدون تعويض مناسب، من جانب شركات صينية مصنعة للهاتف المحمول على سبيل المثال".

وأوضحت المفوضية الأوروبية أنه إذا توجه حائزو البراءات للمحاكم خارج الصين، فإنهم يتعرضون في الأغلب لغرامات كبيرة، ما يضع ضغوطا عليهم لتسوية رسوم التراخيص بسعر أقل من سعر السوق.

ويمكن توقيع غرامة جراء انتهاك ذلك بقيمة تبلغ 130 ألف يورو ( 147ألفا و540 دولار) في اليوم.

وقالت المفوضية إن "السياسة الصينية تلك تضر بشدة بالابتكار والنمو في أوروبا، وتحرم بشكل فعال شركات التكنولوجيا الأوروبية من إمكانية استغلال وتفعيل الحقوق التي تعطيها ميزة تكنولوجية".

وسيكون إجراء مشاورات لتسوية النزاع مع الصين الخطوة الأولى للإجراءات في منظمة التجارة العالمية. وإذا تم الرفض من جانب الصين أو لم تؤد المشاورات إلى "حل مرض"، يمكن للاتحاد الأوروبي إحالة القضية إلى هيئة تحكيم يمكن حينئذ أن تقود إلى تدابير انتقامية مثل فرض رسوم عقابية على واردات صينية.