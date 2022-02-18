المعارض التركي عثمان كافالا يحصل على جائزة ألمانية في حقوق الإنسان

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قررت قاعة الحفلات الموسيقية "تونهاله" في مدينة دوسلدورف الألمانية تكريم رجل الأعمال التركي المسجون في تركيا حاليا عثمان كافالا بجائزتها لحقوق الإنسان.

وأعلن المكتب الصحفي للقاعة اليوم الجمعة، أن الراعي الثقافي كافالا سيحصل على جائزتها لعام 2022.

تجدر الإشارة إلى أن كافالا هو مؤسس منظمة "أناضول للثقافة" التي تدعم المبادرات الثقافية التركية المحلية من خلال تعزيز التعاون الوطني والدولي.

وقال قائد أوركسترا دوسلدورف السيمفوني آدم فيشر إن حالة كافالا نموذج صادم على التدخل السياسي الهائل في القضاء.

وأضاف: "من الواضح أنه يجب معاقبة وإسكات أي شخص يعمل من أجل حقوق الإنسان والحقوق المدنية".

تجدر الإشارة إلى أن فيشر هو صاحب فكرة الجائزة التي تبلغ قيمتها 10 آلاف يورو.

وأمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإفراج عن الناشط الحقوقي منذ حوالي عامين، وصنفت اعتقاله على أنه لدوافع سياسية.

ويقبع الرجل البالغ من العمر 64 عاما في السجن منذ أربع سنوات دون أن تتم إدانته على الإطلاق.

ومن المخطط إقامة حفل توزيع الجوائز في 19 مارس المقبل خلال حفل موسيقي في دوسلدورف.

وبما أن كافالا لا يستطيع المشاركة، فإن السياسي المنتمي لحزب الخضر والوزير الألماني جيم أوزدمير سيتسلم الجائزة نيابة عنه، حسبما أعلنت دار الحفلات.

وتتبرع جمعية أصدقاء وداعمي "تونهاله" بالجائزة. ومن بين الفائزين السابقين، منظمة أطباء بلا حدود، وحركة "أيام الجمعة من أجل المستقبل" لحماية المناخ.