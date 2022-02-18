ألمانيا: توزيع تصاريح الكربون المجانية يتم بكل قوة

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس، أن توزيع ألمانيا لتصاريح الكربون المجانية للعام الجاري يتم "بكل قوة" في خطوة ساهمت في دفع أسعار الكربون الآجلة للتراجع بنسبة كبيرة بلغت 5ر4%.

وقالت متحدثة باسم هيئة الأتجار في الانبعاثات الألمانية، إن أكثر من 75% من المنشآت المسببة لانبعاثات الكربون في ألمانيا، والتي تضم منتجي الصلب والأسمنت، قد حصلت بالفعل على تصاريحها لعام 2022.

وقالت إنه سيتم تسليم بقية التصاريح قبل نهاية الشهر.

وأدى التأخير في توزيع التصاريح المجانية للشركات العام الماضي، في دفع أسعار الكربون الآجلة للارتفاع بأكثر من الضعف في ذلك العام .

وانخفضت الأسعار اليوم الخميس لأدنى مستوياتها منذ 25 كانون الثاني/ يناير الماضي، حيث أضاف المزيد من التصاريح الألمانية ضغوطا في السوق نحو الانخفاض. وهناك أيضا تكهنات بأن تقوم دول أخرى بتسليم التصاريح.