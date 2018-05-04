استطلاع: ربع طلاب كوريا الجنوبية يرون الوحدة مع الجارة الشمالية غير ضرورية

كشف استطلاع للرأي اليوم الجمعة أن واحدا من كل أربعة طلاب كوريين جنوبيين يعتقدون أن الوحدة مع كوريا الشمالية غير ضرورية.

وقال 2ر61% ممن شملهم الاستطلاع الذي شمل عينة من 72 ألفا و524 طالبا، إن الوحدة مع كوريا الشمالية ضرورية، بينما قال 25% إنه ليست هناك حاجة لذلك.

وجرى الاستطلاع عبر الإنترنت وشمل طلابا من المدارس الإعدادية والثانوية خلال الفترة من أول تشرين الثاني/نوفمبر إلى العاشر من كانون الأول/ديسمبر، وفقا لما ذكرته وكالة يونهاب للأنباء.

وارتفع بذلك معدل الطلاب ممن هم ضد الوحدة مع بيونج يانج للعام الثالث على التوالي من 4ر19% في عام 2019 و2ر24% في عام 2020.

واستند مؤيدو الوحدة إلى عدة أسباب من بينها "الحد من خطر الحرب " بنسبة 23ر27%، ثم الانتماء إلى "نفس العرق" بنسبة 5ر25%، و "حل مشكلة الاسر المنفصلة " بنسبة 9ر20%.

وأشار المعارضون إلى "العبء الاقتصادي" بنسبة 8ر29% يليه "مشكلات اجتماعية محتملة بعد الوحدة" بنسبة 25% و"خلافات سياسية بين الجنوب والشمال" بنسبة 17%.