الهولندي كرول يتوج بذهبية التزلج السريع لمسافة 1000 متر بأولمبياد بكين

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توج الهولندي توماس كرول اليوم الجمعة بالميدالية الذهبية لسباق التزلج السريع لمسافة 1000 متر، ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقامة حاليا في العاصمة الصينية بكين، لتكون الذهبية الأولمبية الأولى له علما بأنه توج بفضية سباق 1500 متر.

واستغل كرول /29 عاما/، بطل العالم ثلاث مرات، الفرصة بمجرد أن أتيحت له حيث لم يجر اختياره ضمن الفريق الذي شارك في أولمبياد بيونجتشانج 2018 في كوريا الجنوبية .

واحتل الكندي لوران دوبروي المركز الثاني متأخرا بفارق 40ر0 ثانية عن المتصدر كرول، الذي سجل دقيقة واحدة و92ر7 ثانية.

أما النرويجي هوفارد لورنتزن، الذي كان قد أحرز الفضية في بيونجتشانج 2018، فقد أحرز اليوم الميدالية البرونزية.