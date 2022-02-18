الأرصاد: استقرار في الأحوال الجوية اعتبارا من ظهر الأحد المقبل

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الفترة المقبلة، اعتبارًا من مساء الجمعة وحتى صباح الأحد، ستشهد بعض التقلبات الجوية.

وأضاف شاهين، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، الذي يقدمه رامي رضوان عبر فضائية «dmc»، مساء اليوم الخميس، أن حالة عدم الاستقرار المتوقعة سريعة، إذ تشهد البلاد استقرارا في الأحوال الجوية اعتبارًا من ظهر الأحد المقبل.

ونوه الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، باحتمالية تكون بعض الثلوج على المرتفعات، ناصحًا المواطنين بمتابعة نشرات هيئة الأرصاد الجوية خلال الأيام المقبلة.