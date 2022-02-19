المبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي يقطع زيارته إلى السودان لأسباب شخصية

أعلنت السفارة الأمريكية في الخرطوم، أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى القرن الإفريقي ديفيد ساترفيلد "اضطر إلى اختصار اجتماعاته في السودان"، وغادرها.

وذكرت السفارة، في منشور عبر موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، أن ساترفيلد غادر في وقت متأخر من الليلة الماضية "لأسباب شخصية".

وأضافت أنه "يتطلع إلى العودة في أقرب وقت لمواصلة دعم الانتقال السياسي في السودان".

وكانت السفارة أعلنت أمس وصول ساترفيلد إلى الخرطوم، في زيارة قالت إنها تستغرق يومين، وتهدف "لإشراك أصحاب المصلحة في دعم رغبة الشعب السوداني في دفع عجلة التحول الديمقراطي في بلادهم في ظل حكومة يقودها مدنيون".