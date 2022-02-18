أعلنت وزارة الصحة والسكان، استعداداها لتسليم 500 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، للسلطة الفليسطينية، الأحد المقبل، بمقر شوكة فاكسيرا، بمؤتمر صحفي بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير للتعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، والسفير الفلسطيني، والسفير الصيني.

وفي سياق اخر أكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان أن متحور اوميكرون هو السائد حاليا في مصر، وأن أعراض المتحور التي تم رصدها حتى الآن، هي أعراض شائعة مثل الرشح والصداع والعطس، والشعور بالتعب والاجهاد، والاحتقان وجفاف الحلق يسبب ألم عند البلع.

وأضاف عبدالغفار -عبر صفحة الوزارة الرسمية- أن الأعراض الأقل شيوعا لمتحور اوميكرون هي الكحة والرعشة وارتفاع درجة الحرارة، بينما الأعراض النادرة للمتحور تتمثل في ضيق تنفس وألم في الصدر وفقدان حاسة الشم والتذوق.

ولفت عبدالغفار الي أن الحماية من فيروس كورونا او متحور اوميكرون وغيره من المتحورات لابد من تلقي لقاح فيروس كورونا، الالتزام بالاجراءات الاحترازية التي وضعتها الوزارة والتي لا غني عنها حتى في حالة تلقي اللقاح.

وأوضح عبدالغفار أن هناك 4 طرق للتسجيل لتلقي لقاح فيروس كورونا، وهي التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني www.egcovac.mohp.gov.eg ، أو التوجه لأقرب وحدة صحية أو مركز شباب للتسجيل وتلقي اللقاح، أو التسجيل وتلقي اللقاح من خلال الفريق الطبي المتواجد بداخل محطات المترو أو القطارات أو مراكز التسوق، أو الاتصال على الخط الساخن (15335).

وقال عبدالغفار إن إجمالي عدد الجرعات التي تلقاها المواطنين كجرعة أولي بلغت حتي الآن، 38 مليون 910 الف جرعة، وبلغت عدد الجرعة الثانية 29 مليون و369 الف، بينما بلغت الجرعات التنشيطية 863 الف 384 جرعة.

وفي سياق اخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الخميس، تسجيل 2071 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، ووفاة 61 حالة جديدة.

وأكدت الوزارة خروج 1981 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 395 الف 235 .

وبلغ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 463 الف 370 من ضمنهم 395 الف 235 حالة تم شفاؤها، و 23 الف 580 حالة وفاة.