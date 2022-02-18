الأقصر تستضيف مؤتمر الاتحاد المصري للتأمين حول المشاريع الصغيرة والمتوسطة مارس المقبل

تستضيف الأقصر خلال الفترة من 21 إلى 23 مارس المقبل المؤتمر الأول للاتحاد المصري للتأمين حول توفير التغطيات التأمينية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إن هذا المؤتمر سوف يعقد بالأقصر على مدار 3 أيام لمناقشة كيفية توفير التغطيات المناسبة لجميع المشروعات الصغيرة والمتوسطة المنتشرة في معظم محافظات الجمهورية.

وأشار الزهيري إلى أن المؤتمر سوف يناقش الآلية التي سوف تتبعها شركات التأمين في هذا الشأن من خلال تسريع وتيرة عمليات دفع التعويضات لهذه الفئة من المشروعات، نظرًا لأن هناك طفرة كبيرة شهدت هذا النشاط على مدار الفترة الماضية.

وأكد أن حجم وثائق التأمين متناهي الصغر تتعدى 7 ملايين وثيقة خلال الفترة البسيطة الماضية مما يتطلب توفير الحماية اللازمة لهذه المشاريع من منطلق الحماية الاجتماعية لهذه المشروعات في ظل التكلفة البسيطة لقسط الوثيقة.

ولفت إلى أن الاتحاد المصري للتأمين عكف خلال الفترة الماضية على مخاطبة جميع الجهات المستهدفة لتوضيح رؤية القطاع في توفير التغطيات اللازمة لهذه المشروعات التي تعول عليها كثير من الأسر في مختلف الأنشطة الصغيرة والمتوسطة.