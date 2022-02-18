رئيس الاتحاد الإفريقي: نسعى لعمل جاد مع الشركاء الأوروبيين لتحقيق المصالح المشتركة

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قال رئيس الاتحاد الأفريقي الرئيس السنغالي ماكي سال، إن الدول الإفريقية تسعى لعمل جاد مع الشركاء الأوروبيين لتحقيق المصالح المشتركة والتطور والازدهار للقارة الإفريقية.

وأضاف سال، في أعمال ختام الدورة السادسة للقمة الأفريقية الأوروبية بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن القمة شهدت الاتفاق وتحديد مجموعة من الالتزامات ستصب في مصلحة القارة الأفريقية، وعلى رأسها تحقيق التنمية والتطوير وتوطين صناعة اللقاحات.

وأكد سال الذي وصف الاتفاقيات والتفاهمات بين الجانب الأفريقي والأوروبي بالتاريخية، أنه سيتم حشد كل الموارد المطلوبة للوفاء بما تم الاتفاق عليه.

وأوضح أن الاتحادين اتفقا على اختيار 5 دول: مصر وتونس والسنغال ونيجيريا وجنوب إفريقيا، للاستفادة بتكنولوجيا تصنيع اللقاحات والعمل على توطينها لتكون مركزا للتوزيع داخل القارة بأكملها.

وأشار سال إلى أنه أيضا تم وضع أسس ومعايير لحماية حقوق الملكية الفكرية في أفريقيا مؤكدا أنه سيتم التوصل لحلول في أقرب وقت حول هذه القضية.

ورحب رئيس الاتحاد الإفريقية بالمبادرة الأوروبية الساعية لتمويل البنا التحتية في دول أفريقيا، مؤكدا أن هذا سيؤدي في نهاية المطاف لتحقيق تنمية وتطوير داخل القارة الأفريقية.

واختتم الرئيس السنغالي بأن الجانبين عملا على وضع الشباب في صميم اتفاقياتهم نظرا للدور الكبير الذي يلعباه وتأثيره على القارة.