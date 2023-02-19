رئيس شعبة الدواجن بالقاهرة: الأسعار شطحت والمواطن يئن

قال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في غرفة القاهرة التجارية، إن السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، صرح يوم الأربعاء الماضي، بأن الحكومة تدرس استيراد الدواجن من الخارج؛ لسد الفجوة في السوق المحلي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أن الشعبة لم تطلب في السابق استيراد الدواجن من الخارج؛ حماية للصناعة الوطنية، منوهًا بأن المواطن يئن ويشتكي بسبب الأزمة العالمية الحالية.

ونوه بأن المواطن غير قادر على شراء الدواجن أو اللحوم؛ بسبب أسعارها المرتفعة، معقبًا: «أسعار اللحمة والفراخ الملاذ الآمن لكل أفراد المجتمع شطحت، ولابد من سد الفجوة عن طريق الاستيراد لفترة محددة».

وشدد رئيس شعبة الدواجن في غرفة القاهرة التجارية، على أهمية استيراد الدواجن من الدول، بأسعار تتناسب مع إمكانيات المواطن المصري، منوهًا أن أسعار الدواجن تشهد ارتفاعات غير مبررة.

ووصف وصول سعر الكتكوت لـ30 جنيهًا وكيلو الدواجن لـ80 جنيهًا بأنه «انفلات»، مشددًا على أهمية متابعة المنظومة ومراجعة الأسعار والرقابة الصارمة على كل الحلقات، لأن الموضوع يتعلق بـ105 ملايين مواطن مصري.

وأشار إلى أن طن الذرة يباع خارج مصر بـ10 آلاف جنيه، بينما يصل سعره محليًا لـ16 ألفًا و800 جنيه، مضيفًا أن سعر طن الصويا ارتفع من 19 ألفًا و500 جنيه، إلى 31 ألفًا.

ولفت إلى أن «أسعار الدواجن لن تنخفض إلا بانخفاض أسعار المستلزمات»، معلقًا على تصريحات البعض بانخفاض السعر في منتصف مارس: «من قال ذلك يتحمل المسؤولية، إذا كنا إحنا مش قادرين نسيطر على الناس اللي بتستورد وكل ما نكلم حد يقول هو كده».

وأكد أن «الدولة قوية وتستطيع محاسبة أي إنسان، وبإمكانها إعادة الانضباط للمنظومة مرة أخرى، وتحديد تكلفة المنتج والسعر العادل للمنتج والمواطن صاحب الدخل المتدني».