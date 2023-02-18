متحدث أسوان يستعرض تفاصيل العمل في تطوير مشروع الكورنيش

روى محمد حسن المتحدث الرسمي باسم محافظة أسوان، تفاصيل أعمال التطوير في مشروع كورنيش أسوان.



وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، إنه يتم تنفيذ مشروع ممشى أهل مصر على الكورنيش القديم بواقع 4 كيلومترات والكورنيش الجديد بواقع تسعة كيلومترات.



وأضاف أن تطوير الكورنيش القديم يتم على ثلاثة مستويات وذلك للمرة الأولى منذ عام 1964 بما يضمن الاستمتاع باللوحة الجمالية للمحافظة.



وأوضح أن المستوى الأول يتضمن مسارا للسيارات، والثاني يشمل إنشاء مطاعم وكافيهات، فيما يتمثل المستوى الثالث في إنشاء ممشى زجاجي على غرار ممشى روض الفرج.



ولفت إلى استقدام أحدث المعدات للمشروع، الذي يُشرف عليه استشاري كان قد كرمه الرئيس عبد الفتاح السيسي في أسبوع الصعيد.



وأفاد بأن العمل جار حاليا في المرحلة الثانية التي بدأت في بداية 2022 وينتهي في منتصف العام الحالي، موضحا أنه بجانب المشروع فهناك أعمال تطوير داخل المدينة مع أعمال إحلال وتجديد البنية التحتية التي انتهت بنسبة 70%.