بولندا تسجل 1921 إصابة جديدة بكورونا و8 حالات وفاة

سجلت بولندا 1921 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و8 حالات وفاة مرتبطين بالفيروس، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم السبت.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 6 ملايين و398 ألفا و27 وترتفع الوفيات إلى 118 ألفا و817.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز أيضا، أنه تم إعطاء 58 مليونا و22 ألفا و770 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بولندا حتى الآن.

يُشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم، هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.