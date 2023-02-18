وزير خارجية السعودية: هناك إجماع عربي على أهمية عدم استمرار الوضع الراهن في سوريا

قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم السبت، إن «هناك إجماعًا عربيًا على أن الوضع الراهن في سوريا لا يجب أن يستمر».



وبحسب ما نشره موقع «العربية»، مساء السبت، شدد فرحان، في جلسة حوارية خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، على أهمية معالجة وضع اللاجئين السوريين في الخارج والجانب الإنساني بالداخل.



ونوه أن المملكة حذرت سابقًا من «مسيرات إيران؛ والتي تضرب الآن في أوكرانيا»، مؤكدًا أن «علاقة المملكة جيدة مع روسيا، ورأى بأن الأمر مفيد للجميع؛ لإبقاء أبواب الحوار مفتوحة».



وذكر أن «موقف مجلس التعاون الخليجي موحد»، مشيرًا إلى تأييد المملكة للحوار من أجل حل الأزمة الأوكرانية.



وأكد بن فرحان، أن المملكة تواصل الحوار مع كييف وموسكو للتوصل لفرص الحل، مضيفًا: «سمعنا من روسيا وأوكرانيا عن رغبة بالتفاوض، لكن القضايا بينهم معقدة».



وبشأن الاتفاق النووي، قال: «نريد أن يكون لدول الخليج كلمة فيما يتعلق بالاتفاق النووي، نريد العودة للاتفاق النووي لكن بنظرة شمولية وبمشاركة خليجية».



وأوضح أن «حصول دولة معادية على سلاح نووي يدفع الجميع للبحث بخياراته»، مشيرًا إلى أن المملكة سمعت عن رغبة الإيرانيين بالجلوس للتحاور معها.



وبين بن فرحان في كلمته، أن نشر التسلح ليس مفيدا في المنطقة، مستطردًا: «نحن ندعم خلو الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، والصراعات والانقسامات في العالم تقلقنا».



كذلك تطرق بن فرحان إلى العلاقات مع واشنطن، قائلًا: «نختلف مع واشنطن في بعض القضايا وهذا أمر معلن ومعروف، وفي علاقتنا مع أمريكا نراعي مصالحنا القومية، ونعمل معها في قضايا أمن واستقرار المنطقة».



وبشأن ملف القضية الفلسطينية، نوه أن «التصعيد في الأراضي المحتلة، والزيادة في عدد المستوطنات، لن يجلب سلامًا».



وفي ختام كلمته، لفت إلى عمل المملكة وحرصها على استقرار سوق النفط في العالم، مؤكدًا أن «المملكة هي أكبر اقتصاد في المنطقة والأسرع نموا».