وزير الأوقاف: مسابقات القرآن الكريم تشجع النشء على حفظه وفهم مقاصده

جمعة: اعتمدنا بالفعل إنشاء إدارة المواهب والنوابغ بالأوقاف لتنمية ملكاتهم وجوانب نبوغهم





قال محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الكمال لله وحده، ولكلامه ولكتابه العزيز، فهو كتاب الكمال والجمال لغة وأسلوبًا ومعنى، فالجمال والكمال يتدفقان منه تدفقًا لا حدود له ولا شاطئ له.

وتابع: "فهو الكلام الذي يهجم عليك الحسن منه دفعة واحدة، فلا تدري أجاءك الحسن من جهة لفظه، أم من جهة معناه، فلا تكاد الألفاظ تصل إلى الآذان حتى تكون المعاني قد وصلت إلى القلوب".

وأضاف جمعة، خلال كلمته في افتتاح مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم بحضور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن القرآن الكريم هو أصدق الحديث، وأحسنه، وأعذبه، وأزكاه، وأبينه، وأبلغه، وأفصحه، وأجمله، وأن مسابقات القرآن الكريم تعنى بتشجيع النشء على حفظ القرآن وفهم مقاصده.

ونوه بأنه من قال به صدق، ومن حكم به عدل، لا يشبع منه العلماء، ولا تنقضي عجائبه، ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه حيث يقول الحق سبحانه: "وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَّا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ"، لم تلبث الجن إذ سمعته أن قالوا: "إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآَنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآَمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا",

وأكد أن ديننا الحنيف أوصى بإكرام أهل القرآن، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "إنَّ من إجلالِ اللَّهِ إِكرامَ ذي الشَّيبةِ المسلمِ وحاملِ القرآنِ غيرِ الغالي فيهِ والجافي عنْهُ وإِكرامَ ذي السُّلطانِ المقسِطِ"، فلا يكرم أهل القرآن إلا كريم.

وأكمل: "نوجه أولًا الشكر لله، أن جمعنا على مائدة القرآن الكريم، ثم نحص بالشكرالرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإكرامه الدائم وحرص سيادته على تكريم أهل القرآن".

وثمن جمعة جهود مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على رعاية هذه المسابقة، والحرص على تطويرها عاما بعد عام، لتسهم بوضوح في إكرام وتكريم أهل القرآن والتشجيع على حفظه وتلاوته وفهم معانيه.

وزف جمعة، بشرى لأوائل المتسابقين ولجميع الحفظة وبخاصة النوابغ وأصحاب الصوت الحسن، وهي إنشاء إدارة خاصة لرعاية المواهب والنوابغ في حفظ القرآن الكريم وفن الابتهال الديني وفنون الخطابة رعاية متكاملة.

وتابع جمعة: "مؤكدين على ترحيبنا بانضمام أوائل هذه المسابقة إلى من ستقوم الإدارة برعايتهم بما يتسق مع جوانب نبوغهم ويعمل على مزيد من تنميتها ونحن معهم بإذن الله إلى آخر مدى، خدمة لديننا ووطننا ووفاء بواجبنا تجاه القرآن الكريم وأهله الذين هم أهل الله وخاصته".