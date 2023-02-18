وجه عمدة إسطنبول التركية أكرم إمام أوغلو، نداء عاجلاً إلى السكان، محذراً من الأبنية غير المتينة.

وقال في تغريدة على حسابه في تويتر: "أتوجه إلى سكان إسطنبول، دعونا نفحص هياكل الأبنية الخطرة.. إنها مسألة حياة عاجلة لا أكثر".

وأضاف أنه حتى الآن لم يوافق سوى 29000 مالك مبنى فقط من أصل 107 آلاف مبنى تم بناؤها قبل عام 1999 على المسح الضوئي.

إلى ذلك، أكد أنه يتوجب على السلطات المعنية في المدينة الكشف على كل المباني من أجل معرفة الصورة الواقعية للوضع العمراني من أجل إيجاد الحلول اللازمة.

وجاء هذا التحذير أو النداء العاجل فيما لا تزال البلاد تحت هول الكارثة التي خلفها الزلزال المدمر الذي ضرب الجنوب التركي، حاصداً أكثر من 40 ألف قتيل.

وأكد عدد من علماء الزلازل أن زلزالًا هائلًا من المحتمل أن يضرب خلال السنوات المقبلة (بحلول 2030) إسطنبول التي تضم رسميًا 16 مليون شخص، التي يُقدر أن يصل عدد سكانها إلى 20 مليونًا بحلول عام 2030، لاسيما أنها تقع على الحافة الشمالية لأحد خطوط الصدع الرئيسية في البلاد.