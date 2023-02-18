إخلاء سبيل التيك توكر ابن الباشا بكفالة مالية في العجوزة

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أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، إخلاء سبيل التيك توكر "م.ع" الشهير "ابن الباشا"، بكفالة 10 آلاف جنيه، على خلفية اتهامه ببث فيديوهات كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي لبث الرعب في نفوس المواطنين

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات القبض على التيك توكر "ابن الباشا"؛ لاتهامه ببث فيديوهات كاذبة وإشاعات على مواقع التواصل الاجتماعى بغرض تحقيق نسب مشاهدة وزيادة أعداد المتابعين.

وبث المتهم مقطع فيديو عبر حسابه على تطبيق (تيك توك) يظهر خلاله بصحبة آخرين مُدعين تعرضهم لأعمال الدجل والشعوذة حال التصوير داخل أحد المبانى المهجورة واختفاء اثنين منهم لذات الغرض.

أمكن تحديد مكان إقامة المشكو في حقه وضبطه بمنطقة العجوزة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بحوزته هاتف محمول محمل عليه مقاطع الفيديوهات، وأرجع السبب إلى تحقيق نسب مشاهدات وزيادة أعداد المتابعين لتحقيق أرباح مادية.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.