المفوضية الأوروبية تدعو لتسريع الدعم العسكري لأوكرانيا لمساعدتها على صد القوات الروسية

دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، لـ"مضاعفة الجهود" لتسريع الدعم العسكري لأوكرانيا لمساعدتها على صد القوات الروسية.

وقالت فون دير لايين في كلمة في مؤتمر ميونيخ للأمن، السبت: "يجب أن نواصل الدعم الهائل اللازم لهزيمة مخططات فلاديمير بوتين الإمبريالية".

وأكّدت أنه "حان الوقت للإسراع لأن أوكرانيا بحاجة إلى معدات تؤمن لها البقاء"، حسب فرانس برس.

وسبق أن صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، في ميونيخ: "نحن جاهزون لنزاع طويل الأمد في أوكرانيا".

وقال ماكرون: "نحن جاهزون لنزاع طويل الأمد. أقول ذلك ولا أتمنى هذا الأمر.. إذا كنا لا نتمنى ذلك، فعلينا أن نكون جميعا صادقين في قدرتنا على الاستمرار في هذا الجهد".

من جهته، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الحلفاء، إلى "تسريع" جهود دعم أوكرانيا، التي تشهد حربا مع روسيا منذ نحو عام، مشددا على أن "لا بديل عن انتصار أوكرانيا".

وقال زيلينسكي في مداخلة عبر الفيديو أمام مؤتمر ميونيخ للأمن، في ألمانيا: "نحتاج إلى السرعة. سرعة في إبرام اتفاقاتنا، سرعة في الإمدادات لتعزيز معركتنا، سرعة في القرارات للحد من القدرة الروسية. لا بديل عن السرعة لأن عليها تعتمد الحياة".

وأضاف: "لا بديل عن انتصار أوكرانيا. لا بديل عن أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي. لا بديل عن أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي".

ورأى زيلينسكي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحاول كسب الوقت فيما سماه "عدوانه"، والمراهنة على تعب الأطراف، متابعا: "من الواضح أن أوكرانيا لن تكون محطته الأخيرة. سيواصل (هجومه) في اتجاه دول أخرى في الكتلة السوفياتية السابقة".